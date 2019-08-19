Тазовский район, Ямало-Ненецкий АО, , 08:21 — REGNUM

На Ямале стала резонансной история о сбитой на пешеходном переходе собаке. Пёс получил травмы от столкновения с автомобилем «Киа», отполз на обочину и умер. Очевидица происшествия написала заявление в полицию на водительницу иномарки, обвиняя в живодёрстве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В социальных сетях автономного округа горячо обсуждают как поступок одной женщины, так и другой.

«Я написала заявление в полицию. Надеюсь, мы поборем тотальное безразличие людей», — заявила свидетельница инцидента.

В сети её обвиняют сейчас в излишней правильности и чёрствости к людям. Женщина, сбившая собаку, в дискуссии не участвует.