Екатеринбург, , 08:19 — REGNUM

Герой России, командир аварийно севшего в Подмосковье самолёта A321 Дамир Юсупов очень хотел бы поехать на Байконур. Об этом он заявил Ura.ru.

Так лётчик отреагировал на приглашение главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который предложил пилоту посетить космодром.

«Хотелось бы очень поехать. А там — как получится», — передаёт слова пилота агентство.

Напомним, второй пилот самолёта А321 Георгий Мурзин — также Герой России — сейчас проходит амбулаторное лечение.

Утром 15 августа в Подмосковье произошла аварийная посадка самолёта А321. При взлёте из аэропорта «Жуковского» в двигатели авиасудна попали птицы. Благодаря мастерству экипажа самолёт удалось посадить без жертв.

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