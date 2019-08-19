Киев, , 07:50 — REGNUM

С начала 2019 года на Украине зарегистрировали 3588 премиальных автомобилей, сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины.

Дорогой автомобиль

Владельцы машин заплатили в общей сложности 90 млн гривен транспортного налога или около 25 тыс. гривен за один автомобиль.

Стоимость каждого такого автомобиля превышает 1,57 млн гривен, или $62 тыс, его возраст — не более пяти лет. Всего на Украине 0,05% подобных машин.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года наиболее популярными автомобилями на Украине стали KIA Sportage, Renault Duster и Renault Logan.

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