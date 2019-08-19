Кемерово, , 07:44 — REGNUM

Сибирь стала самым шумным регионом России, 19 августа сообщается в исследовании портала недвижимости Domofond.ru.

Специалисты Domofond.ru, опросив более 90 тыс. россиян составили рейтинг из 200 самых шумных городов.

Респонденты предложили ответить жителям страны на утверждение «Я живу в тихом районе, шум на улице меня практически не беспокоит» по шкале от 1 до 10. Где 1 — «совершенно согласен» и 10 — «абсолютно не согласен».

По итогам опроса средний бал по России составил 6,6 из 10.

Самым шумным городом России пользователи признали Кисилевск Кемеровской области. Этот город набрал всего лишь 4,3 балла.

Нижнюю строчку рейтинга занял также Челябинск. В этом году он набрал всего лишь 5,4 балла, причем данный показатель понизился в сравнении с прошлым годом (5,7 баллов).

Пермь также оказалась внизу списка с 6,5 баллами.

Казань, Уфа, Самара и Ростов-на-Дону обосновались в нижней части списка с отметкой до 5,9 балла.

В Москве, и Петербурге жители оценили уровень шума на 6,4 балла.