Барнаул, , 07:13 — REGNUM

Задержания граждан, заказывающих через интернет не зарегистрированные в России препараты для своих больных детей — тема для широкой общественной дискуссии, считает алтайский общественник, кандидат медицинских наук Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM случаи преследования, произошедшие в Москве, он пояснил:

«К сожалению ни одна страна мира не смогла отработать идеальную систему выстраивания баланса интереса спасения пациента и безопасности пациента. Поэтому это и есть актуальная тема для широкой общественной и экспертной дискуссии. А подобные прецеденты подчеркивают актуальность решения этих противоречий».

Напомним, ранее СК РФ опроверг возбуждение уголовного дела в отношении москвички, которая заказала в интернет-магазине препарат для больного эпилепсией сына. Однако месяц назад в столице была задержана Елена Боголюбова, которая тоже заказала в интернете противосудорожный препарат, жизненно необходимый для её тяжелобольного десятилетнего реюёнка. Мальчик является пациентом детского хосписа, у него неизлечимое генетическое заболевание.

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