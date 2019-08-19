Москва, , 07:10 — REGNUM

В министерстве здравоохранения разработали новый способ заботы о здоровье граждан. Работодателям предложат организовывать для сотрудников физкуль-минутки. Соответствующие рекомендации даны в разработанном ведомством документе «Укрепление здоровья работающих».

Наряду с рекомендациями о введении штрафов за курение на рабочем месте и советами по организации безалкогольных корпоративных мероприятий, в ведомстве предусмотрели в течение рабочего дня организацию перерывов для занятий физическими упражнениями.

Новшество названо физкульт-брейком, его целью является «снятие напряжения, стресса, снижение утомляемости, профилактика производственного травматизма в течении рабочего дня».

Предлагается использовать уже разработанные десятиминутные комплексы упражнений, применять которые необходимо не менее одного раза в день.

Подобные физкульт-минутки, по данным минздрава, уже используются на предприятиях ПАО «Северсталь» иАО «Финансовая корпорация Уралсиб».

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