Кемерово, , 07:08 — REGNUM

Сотрудники кемеровского Роспотребнадзора проверили школы региона перед началом учебного года. Как уточнили ИА REGNUM в ведомстве, с начала августа в общеобразовательных организациях Кузбасса уже проведено 477 контрольно-надзорных мероприятий, из них 318 (66,7%) с применением лабораторно-инструментальных методов исследования.

Было взято 920 проб питьевой воды, проведено 3 тысячи исследований атмосферного воздуха в помещениях, 5,5 тыс. исследований параметров микроклимата и 30,2 тыс. замеров освещённости.

Уже составлено 560 протоколов об административных правонарушениях. Выписаны штрафы на общую сумму почти 2,7 млн рублей.

Всего выдано 106 предписаний.