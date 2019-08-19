Кемерово, , 06:59 — REGNUM

В новом учебном году в Кузбассе будут работать 753 общеобразовательные школы. Они примут для обучения 305,6 тыс. детей, из них учащихся первых классов — 34,9 тыс. (11,4%). Такие цифры ИА REGNUM привели в кузбасском управлении Роспотребнадзора.

1 сентября после капитального ремонта должны открыться три школы: в Таштаголе на 650 мест и две в Кемерове — на 825 мест и во второй пристройка на 1050 мест.

Кроме того будет запущена построенная новая «Журавлевская основная общеобразовательная школа» в Промышленновском районе — на 165 мест.