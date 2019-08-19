Хабаровск, , 06:58 — REGNUM

В Хабаровском крае накануне нового учебного года все школы обеспечены тёплыми туалетами. Это первая часть обширной программы по созданию комфортных условий для школьников даже в самых отдаленных районах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Вторая часть проекта предполагает решение проблем канализации и водоснабжения во всех школах региона. На эти цели в бюджете края предусмотрено 167 млн рублей.

В отдаленные посёлки края доставлены специальные модульные теплые туалеты, которые могут функционировать автономно.

Как сообщало ИА REGNUM поручение обеспечить все школы теплыми туалетами в июле 2018 года дал глава российского правительства Дмитрий Медведев. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала ситуацию, когда на северах дети ходят в туалет на улицу, в мороз «позором».