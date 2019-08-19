Чунцин, Китай, , 06:47 — REGNUM

Гражданский аэропорт «в облаках» начал свою работу в городе центрального подчинения Чунцине на юго-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Аэропорт «Ушань» получивший прозвище «облачный» или «в облаках» принял первый рейс утром по местному времени 16 августа. В ближайшем будущем, число рейсов должно неуклонно расти. Аэропорт распложен на высоте 1770 метров над уровнем моря на удалении 15 км от центра уезда Ушань.

Будучи одним из четырех региональных аэропортов, «Ушань» призван улучшить транспортную связанность Чунцина во имя развития туризма в районе водохранилища Трех ущелий.

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