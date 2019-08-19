Челябинск, , 06:44 — REGNUM

В Челябинской области временный глава Алексей Текслер отреагировал на жалобы медицинских работников на снижение надбавок и последовавшее за этим общее понижение зарплат. Он считает, что все надбавки, которые положены медработникам, нужно оставить в силе.

«Что касается сокращения выплат, то понижение зарплат, по мнению главы региона, недопустимо», — приводит пресс-служба губернатора смысл его фразы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на снижение зарплат жаловались медики в Челябинске. Также подобные сигналы поступали из ряда других территорий региона, в частности, Троицка, Миасса и Южноуральска. Граждане заявляли о том, что им урезают надбавки.

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