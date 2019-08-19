Челябинск, , 06:36 — REGNUM

В Челябинской области жители посёлка Увельский и села Кичигино обеспокоены ходом подготовки детского сада и школы к 1 сентября. Граждане пожаловались областным властям, сообщает пресс-служба губернатора.

Директор школы в Кичигино обещает, что все работы будут закончены к 20 августа, а 1 сентября она откроет свои двери. Тем не менее областное минобразования взяло ситуацию на контроль и будет ежедневно отслеживать ситуацию.

В детском саде подрядчик обещает завершить работы до 1 сентября Правда, областных чиновников не устроили темпы работ. Ситуация также взята на контроль в облправительстве.