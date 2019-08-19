Челябинск, , 06:18 — REGNUM

Власти Челябинской области обеспечат детей погибших участников Великой Отечественной войны денежной выплатой, которую можно будет получать каждый месяц. Размер выплаты составит 500 рублей.

Громкое заявление сделал на пленуме облсовета ветеранов временный глава области Алексей Текслер. Он отметил, что граждане обращались к нему с этой просьбой, от них звучали упрёки в том, что про них забыли.

«Я принял решение восстановить социальную справедливость», — отметил врио.

Как сообщало ИА REGNUM, также в регионе увеличили выплаты труженикам тыла. Сейчас им положено 270 рублей каждый месяц, а будет — 1600.

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