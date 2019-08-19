Салехард, , 06:01 — REGNUM

На Ямале семьи, выбывшие из программы «Молодая семья» из-за достижения 36 летнего возраста, смогут получить субсидию на жильё. Соответствующее постановление подписано губернатором Ямало-Ненецкого округа Дмитрием Артюховым 15 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

В программу «Молодая семья» смогут вернуться не только те, кто выбыл из очереди в 2019 году, но и те, кто не дождался субсидии в прошлые годы. Заявления принимаются от семей, которые были исключены из списка по достижению предельного возраста, начиная с 1 января 2014 года.

Согласно условиям программы, молодые семьи смогут направить субсидию как на покупку нового и строящегося жилья, так и на погашение ипотечного займа, если квартира была куплена в ипотеку в деревянном доме до 1 июля 2019 года.

Отмечается, что молодые семьи с заявлением и пакетом документов могут обратиться в орган местного самоуправления по вопросам жилищной политики.