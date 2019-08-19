Новосибирск, , 05:55 — REGNUM

Неизвестные начали ломать пин-арт объект на Михайловской набережной Новосибирска, который торжественно открыли на прошлой неделе, 14 августа.

Как сообщили «Все новости Новосибирской области», тактильная скульптура лишилась десятка штырей. Как предполагает СМИ, наконечники и сами штыри вандалы забрали как трофеи.

Отметим, что средства на создание объекта собирали горожане и новосибирские компании — всего 600 тыс. рублей. Высота тактильной скульптуры около 2,5 метров, ширина — чуть больше метра. Она состоит из сотен штырей-«гвоздей» с мягкими наконечниками.