Новосибирск, 19 августа 2019, 05:39 — REGNUM
В середине сентября в Новосибирск прибудет ковчег с частицей мощей святителя Спиридона Тримифунтского. Об этом ИА REGNUM а сообщили в Новосибирской митрополии Русской православной церкви.
Ковчег пробудет в главном соборе Новосибирска — в Вознесенском соборе — с 15 по 25 сентября. Святыя будет ежедневно доступна для поклонения.
«Ожидается, что к ковчегу совершат паломничество верующие из Кузбасса, Алтайского края, Томской области и других соседних регионов», — уточнили в митрополии.
Как отметили в РПЦ, на протяжении уже почти 1700 лет мощи святителя Спиридона Тримифунтского остаются нетленными.
Мощи святителя сейчас находятся на острове Корфу в городе Керкиры.