Москва, , 05:37 — REGNUM

Максимально допустимая весовая нагрузка рюкзака для ученика младших классов должна соответствовать весу и возрасту ребенка и не превышать, согласно имеющимся нормативам, 2,2 кг. Об этом ТАСС сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека (Роспотребнадзор).

Сообщается, что максимальный вес ежедневного комплекта учебников для ученика 1−2 класса не должен превышать 1,5 кг. Для учеников 3−4 года обучения вес максимальный вес комплекта — 2 кг, 5−6 — 2,5 кг, 7−8 — 3,5 кг. Старшеклассникам разрешено набить ранец четырьмя килограммами учебников.

Вес пустого ранца для ученика 1−4 классов должен быть не тяжелее 700 г.

В ведомстве также не забыли указать требования к материалу и форме ранца. Его рамки должны быть широкими, а материал прочный с водоотталкивающим и удобным для чистки покрытием.

Напомним, помимо учебников, которые в современном варианте в большинстве случаев имеют формат А4, школьники вынуждены носить с собой на занятия печатные тетради, размер и вес которых часто превышает таковой учебников. Для облегчения ежедневного набора, учебники и тетради делятся на два экземпляра.