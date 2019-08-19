Новосибирск, , 05:20 — REGNUM

Новосибирск вновь накрыла дымка, горожане жалуются на запах гари. Особенно заметно это было накануне, 18 августа, когда город буквально укутало белой пеленой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На 9 часов утра сегодня, 19 августа, по данным ресурса CityAir, уровень загрязнения воздуха в городе составлял семь баллов из десяти, где по международной шкале AQI один балл — чистый воздух, а десять — очень грязный.

Как отмечают «НГС Новости», дымка начала появляться в городе ещё 16 июля. Тогда пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин сказал, что у синоптиков нет данных о том, что это как-то связано с лесными пожарами в Сибири, «а метеорологическая, то есть просто от ухудшения видимости и из-за конденсации водяного пара».

Как сообщало ИА REGNUM, в июле Новосибирск накрыл смог, ощущался запах дыма и гари.

Тогда по данным специалистов Западно-Сибирского Центра мониторинга окружающей среды, смог образовался из мелкодисперсной пыли из-за сухой погоды и отсутствия осадков.

Причина — большое количество природных пожаров в Томской области.

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