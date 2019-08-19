Чунцин, Китай, , 04:38 — REGNUM

Полиция города Чунцин на юго-западе Китая арестовала более 210 человек по подозрению в мошенничестве с предсказанием судьбы и гаданием, куда было вовлечено 24 млн юаней ($3,41 млн), сообщает агентство Синьхуа.

Местная полиция получила сразу несколько заявлений за текущий год. Предварительное расследование вывело правоохранителей на компанию, организовавшую услуги по предсказанию будущего путем гадания по руке.

Подозреваемые создали стандартизированную процедуру консультации в чатах, дабы убедить граждан, что они могут быть «прокляты» в сфере семьи, здоровья, карьеры и навязывали им продукцию, которая может избавить их от «злого рока».

В число этих продуктов входят амулеты, которые были благословлены и заряжены «мастерами гадания» или же электронные «красные конверты» за стони тысяч юаней, которые нужно было передать «магам». 29 июля полиция провела рейд, конфисковав более 1600 телефонов, которые были использованы для обмана граждан. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в китайском Чунцине ранее была задержана банда из 41 мошенника, которые выбирали своими жертвами женщин.

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