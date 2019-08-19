Пекин, 19 августа 2019, 04:08 — REGNUM
На конец июня 2019 года 9378 банд было раскрыто по всему Китаю в рамках трех этапов кампании по борьбе с организованной преступностью, сообщает агентство Синьхуа.
Все три этапа национальной кампании прошли в августе 2018 года, а также в апреле и июне 2019 года под кураторством центральных властей страны. В общей сложности 33 270 человек было наказано за это время, а также раскрыто 33 335 уголовных дел в сфере коррупции с участием ОПГ и гражданских служащих, которые «крышевались» бандитами.
Напомним, что в июне 2018 года стало известно, что власти Китая запускают общенациональную инспекцию по борьбе с организованной преступностью в три этапа, последний из которых завершится в августе 2019 года.
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