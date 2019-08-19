Наньнин, Китай, , 03:55 — REGNUM

Сотни рыбацких лодок вышли из потов Гуанси-Чжуанского автономного района после окончания ежегодного запрета на рыболовства, который был введен в регионе летом, сообщает агентство Синьхуа.

В связи с этим, целый ряд рыбацких церемоний прошло в целом ряде городов Гуанси 16 августа. По словам заместителя мэра города Фанчэнгана Ли Хуэя, проведение подобного рода церемоний является традицией рыбаков, выражающих таким образом благодарность природе.

Отметим, что впервые Китай ввел ежегодный запрет на рыболовство в 1999 году с целью обеспечить защиту морских ресурсов и экологии. Запрет действует три с половиной месяца с 1 мая. На это время запрещена морская рыбалка в водах под юрисдикцией Китая.

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