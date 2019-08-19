Пекин, , 03:47 — REGNUM

Центральные власти Китая выделили 920 млн юаней ($131 млн) правительствам пострадавших от тайфунов, наводнений и засух регионов, сообщает 17 августа агентство Синьхуа.

Из этих средств 600 млн юаней будут направлены 11 провинциям, включая Хэнань, Сычуань и Ганьсу для борьбы с наводнениями и засухой, сообщили в Министерстве финансов и МЧС Китая. Еще 320 млн юаней пойдут в првоинции Хэбэй, Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян на борьбу с последствиями тайфунов и паводками.

Напомним, что супертайфун «Лекима» 10 августа обрушился на провинции Чжэцзян на востоке Китая, учинив хаос. Около 13 регионов уровня провинций в Китае пострадали из-за тайфуна.

Читайте ранее в этом сюжете: Код «жёлтый»: высокие температуры изнурят целый ряд регионов Китая