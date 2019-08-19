Пекин, , 03:38 — REGNUM

Национальный метеорологический центр Китая продлил действие «желтого» уровня предупреждения о погодной опасности в связи с высокими температурами, которые накрыли ряд регионов Китая, сообщает 17 августа агентство Синьхуа.

В некоторых районах на юге и юго-западе Китая, включая Шэньси, Синьцзян и западные районы вдоль рек Янцзы и Хуайхэ переживут повышение температур выше 35 градусов Цельсия, говорится на вебсайте метеоцентра. Температуры в провинциях Цзянси, Хунань, Хубэй, Аньхой, Гуйчжоу, Сычуань и город центрального подчинения Чунцин могут достигать 39 градусов Цельсия.

Метеорологи рекомендуют местным жителям максимально сократить время нахождения на улице, а властям провести приготовления к возможным пожарам, а также эксцессам с электроснабжением.

Отметим, что в Китае действует четырехцветная система предупреждения о погодной опасности, где уровень опасности увеличивается от синего и желтого к оранжевому и красному.

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