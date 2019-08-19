Тбилиси, , 00:01 — REGNUM

С 19 по 22 августа временно ограничат движение большегрузных автотранспортных средств по автомагистрали «Мцхета-Степанцминда-Ларс» Военно-Грузинской дороги в дневное время. Об этом сообщает пресс-служба Департамента автомобильных дорог министерства регионального развития Грузии.

В сообщении говорится, что временный запрет связан с ремонтом моста через реку Терек и распространяется на дневное время — с 11:00 до 15:00 (мск).

Напомним, за соблюдением безопасности движения будут следить сотрудники патрульной полиции.

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