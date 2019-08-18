Рейкьявик, , 22:24 — REGNUM

В Исландии установили мемориальную доску в память о растаявшем леднике Okjökull (Окйёкюдль), возраст которого достигал 700 лет. Об этом 18 августа сообщает издание RTL.

«Это первый памятник исчезнувшему леднику, который был потерян из-за изменения климата во всем мире», — отметил профессор антропологии в Университете Райса в США Саймен Хоу.

Мемориальная доска была установлена на месте, где находился ледник, на западе острова. Она представляет собой доску с прикрепленной табличкой «Письмо на будущее» и надписью «415 ppm CO₂», которая, по замыслу инициаторов установки, будет служить напоминанием будущим поколениям о том, какие необратимые последствия влечет за собой глобальное потепление климата и критическое повышение уровня концентрации углекислого газа в атмосфере.

«Отдавая дань памяти растаявшему леднику, мы хотим акцентировать внимание на том, что именно исчезает или умирает во всем мире, что это «сделано» людьми. И это не является предметом для гордости», — заключил американский профессор.

Напомним, международное сообщество ученых обеспокоено исчезновением около 400 ледников на субарктическом острове в течение ближайших 200 лет. Так, согласно данным отчета Исландского университета, которые были опубликованы в 2017 году, в 1890 году площадь льда, который покрывал Окйёкюдль, составляла 16 км², в 2012 году — она уже составляла 0,7 км².

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