Москва, , 21:03 — REGNUM

Завершено строительство всех четырех тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ) на участке «Аминьевское шоссе — Проспект Вернадского». Об этом 18 августа сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей официальной странице в Twitter.

Метро Иван Шилов © ИА REGNUM

«Достроили второй тоннель от «Аминьевского шоссе» до «Мичуринского проспекта» на юго-западе Большой кольцевой линии. Таким образом, готовы все 4 тоннеля на участке от «Аминьевского шоссе» до «Проспекта Вернадского», — говорится в сообщении.

Мэр столицы уточнил, что на данном этапе строительства возводятся основные конструкции трех станций метро: «Проспект Вернадского», «Мичуринский проспект» и «Аминьевское шоссе».

Напомним, БКЛ, протяженностью 70 километров, является одним из крупнейших проектов метростроения в мировой практике.

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