Санкт-Петербург, , 20:46 — REGNUM

21 и 22 сентября состоится традиционный Праздник фонтанов на Большом каскаде музея-заповедника «Петергоф», в рамках которого будет показан мультимедийный спектакль «Императрица». Об этом 16 августа сообщает на официальном сайте министерства культуры России.

Петергоф (cc) juliacasado1

Мероприятие в этом году будет приурочено к 290-летию со дня рождения Екатерины II. Одним из центральных событий осеннего праздника станет показ мультимедийного спектакля «Императрица», повествующий об истории России XVIII века и жизненном пути прославленной русской царицы.

Напомним, на территории дворцово-паркового комплекса распложено 150 фонтанов и 5 каскадов. История праздничных торжеств у фонтанов в Петергофе насчитывает порядка 300 лет. В современном преломлении праздник исторически стилизован под эпохи царствования Петра I и Екатерины II.

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