Москва, 18 августа 2019, 19:34 — REGNUM
Выдающийся российский хоккеист Александр Овечкин впервые опубликовал фотографию своего сына, соответствующая фотография была размещена 18 августа на его странице в социальной сети Instagram.
Снимок был приурочен к первой годовщине рождения сына Овечкина и его супруги Анастасии Шубской.
Напомним, сын хоккеиста получил имя Сергей, в честь его брата, трагически погибшего более 20 лет назад. Александр тяжело переживал утрату, подчеркивая, что брат научил его сражаться.
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