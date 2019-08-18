Тула, , 22:03 — REGNUM

Сегодня, наверное, у каждого главы субъекта РФ болит голова о том, как привлечь в регион тех, кто сделает ее жизнь лучше и продуктивнее. Вкладываться в подрастающее поколение — тренд современной власти, но методы у всех разные. В одних регионах предпочитают заманивать или оставлять на родине талантливых школьников материальными поощрениями, различными стипендиями или разовыми выплатами. Другие предпочитают выращивать с малых лет преданных своей земле детей, третьи — пытаются «миксовать».

В Тульской области делают упор на воспитание талантливой молодежи, используя разные методы. Просматривается крен в пользу инвестиций в подрастающее поколение в виде знаний, передачи опыта и заинтересованность в своем будущем и будущем региона.

«Мы принимаем необходимые меры для поддержки и всестороннего развития тульской молодежи. Стараемся организовать четкое взаимодействие работодателей, общественных организаций, власти. Уверен, вместе у нас получится сформировать сообщество талантливой молодежи. И его юные силы послужат развитию родного края и страны в целом», — говорил Алексей Дюмин еще в начале своего губернаторского пути в Тульской области.

Это самое взаимодействие спустя три года правления Дюмина дает свои плоды в виде повышения уровня знаний в общеобразовательных учреждениях и интерес выпускников поступить в региональный вуз, а не уехать в большой город за лучшей жизнью. Где родился, там и…

Стобалльников все больше

В начале лета Тула прогремела на всю страну благодаря одиннадцатикласснику Даниилу Дрябину. Парень один из двух выпускников России, которые набрали 400 баллов по ЕГЭ, то есть достигли максимального уровня. Вторая девочка Анастасия с говорящей фамилией Пределина выпустилась из школы в Екатеринбурге.

Туляк Данил Дрябин стал звездой не только в родном регионе, но и во всей страны. У будущего студента, за которого, должно быть, «сражались» лучшие вузы страны, по 100 баллов за математику профильного уровня, русский язык, физику и информатику.

«Экзамен проводится довольно стабильно и можно отметить, что экзаменационные материалы, которые я сдавал на ЕГЭ, были похожи на прошлогодние и так далее, было довольно ожидаемо. Я не считаю, что это сверхъестественное явление», — объяснил школьник.

Даниил выбирал между двумя вузами — мехматом МГУ и Московским физико-техническим университетом. В итоге парень выбрал последний — на его странице в социальных сетях уже опубликована фотография на фоне этого вуза.

По статистике, с каждым годом показатели ЕГЭ среди школьников Тульской области становятся все лучше. Русский язык в форме Единого государственного экзамена сдавали 5944 человек, получили 2042 выпускников (34,36%) получили высокие баллы (от 80 до 99). Минимальный порог для получения аттестата (24 балла) получили 11 человек. Средний балл по русскому языку — 72,94, что сопоставимо с результатами прошлого года, при этом по России он равен 69,5 баллов.

Математику базового уровня сдавали 2526 учащихся. На «отлично» с предметом справились 1046 (41,4%), «неудовлетворительно» — 60 (2,38%). Средний балл на ЕГЭ по базовой математике — 4,22, что сопоставимо с результатами прошлого года. Средний балл по России 4,1 балла. Профильную математику выбрали 3392 учащихся: от 80 до 99 баллов заработали 283 выпускника (8,3%). В прошлом году таких было в разы меньше — 2,47%.

Абсолютный максимум за ЕГЭ (100 баллов) в 2019 году получили 75 экзаменационных работ: 43 по русскому языку, одна — по литературе, девять — по математике (профильный уровень), 10 — по химии, восемь — по физике, одна — по обществознанию и три — по информатике и ИКТ. Также в этом году четыре выпускника получили максимальную оценку сразу по двум предметам.

В 2018 году показатели были, как говорится, скуднее. 100 баллов по разным предметам получили 55 выпускников, в 2019-м — 75! В прошлом учебном году отличился среди «стобалльников» выпускник гимназии №1 города Щекино. Он получил абсолютный максимум дважды — по географии и химии. В этом году таких было четыре.

Какими «пряниками» кормите?

Уровень образования растет и все дело опять-таки в инвестициях. Правда, в этот раз речь идет не о материальных благах для региона, а человеческих. Приоритетная программа «Образование» в Тульской области включает в себя восемь проектов. На шесть из них выделено более 1 млрд рублей, в том числе 638 млн рублей — из федерального бюджета.

«Качественное образование для детей — одна из приоритетных задач, которую ставит перед нами президент России. Важно создавать центры, которые будут с ранних лет готовить кадры для ключевых отраслей промышленности. И которые позволят мальчишкам и девчонкам в будущем стать высококлассными специалистами», — говорит тульский губернатор.

Создание комфортных условий в школах, создание 34 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», открытие четырех учреждений непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центра оценки профессиональных мастерства и квалификаций педагогов.

Проект «Успех каждого ребенка» направлен на модернизацию системы дополнительного образования и создание возможности для реализации талантов, способностей каждого ребенка. На 2019 год ключевым событием по данному направлению станет создание мобильного детского технопарка «Кванториум», который будет обеспечивать обучение детей, проживающих в сельской местности и малых городах, по дополнительным программам инженерной направленности.

По направлению «Билет в будущее» определяются наиболее востребованные компетенции и площадки для проведения профессиональных проб школьников в муниципалитетах. В первую очередь ими станут детские технопарки, а также мастерские и лаборатории учреждений среднего профессионального образования. Профессиональным тестированием планируется охватить не менее четырех тысяч школьников, которые смогут пройти мастер-классы по 16 профессиональным компетенциям.

За счет проекта «Цифровая образовательная среда» регион намерен включиться в цифровую модель системы управления обучением и в построение индивидуальных учебных планов. С помощью программы «Молодые профессионалы» в Тульской области создадут 23 мастерских, которые направлены на продвижение рабочих профессий и сдачи экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия.

«В регионе ведут активную работу по поддержке талантливой молодежи и ее сохранении. Способных юношей и девушек отмечают с помощью премии правительства Тульской области. Если раньше ежегодно вручали 15 премий, то с прошлого года их количество увеличилось до 30, что говорит о понимании руководством региона важности поддержки молодых людей», — отмечает эксперт «Института региональной экспертизы Никита Иванов. — Губернатор Дюмин неоднократно отмечал, что одна из ключевых задач областного правительства — поддержка талантливой молодежи. Только возглавив Тульскую область, он провозгласил слоган «Тульская область — земля силы и талантов, что говорит о его внимании к человеческому капиталу».

Еще одним показателем нацеленности на развитие человеческого капитала эксперт считает недавно запущенный в Тульской области проект «Команда развития».

«Он предусматривает обучение молодых управленцев, которые впоследствии могут стать успешными бизнесменами и политиками, — говорит Иванов. — В Туле работает детский технопарк «Кванториум», где школьники могут проявить себя сразу в шести технических направлениях. Сегодня важно повысить осведомленность жителей об имеющейся в регионе поддержке талантливой молодежи и расширить работающие программы».

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Вклад в будущее

Университеты — учреждения, как никакие иные, заинтересованы в подготовке высококвалифицированных кадров. Тем самым вузы повышают свой рейтинг, поэтому вузы рассматривают как традиционные методы работы, так и обновленные форматы работы со школьниками.

В частности, с 2017 ТулГУ участвует в реализации пилотного проекта по организации научных классов в Тульском суворовском военном училище. Сегодня там работает класс с углубленным изучением основ и направлений военной науки.

«Это реализуется силами наших профессоров, доцентов и другого преподавательского состава. Это чтение лекций по ряд дисциплин и подготовка докладов на разнообразные конференции, семинары, создание каких-то проектов, подача заявок на гранты. Таким образом суворовцы приучаются к той работе, которая их ждет в студенческой жизни», — объясняет проректор по учебной работе Тульского государственного университета Владислав Котов.

У многих вузов заключены со школами региона договоры о сотрудничестве. В 2018 году на базе нового Центра образования «Поколение будущего» разместят физико-математическую школу, которая может получить имя выдающегося конструктора Василия Грязева. В будущем ТулГУ планирует захватить черчение и биокласс. Помимо преподавания профессоров высшего учебного заведения в стенах специализированных школ, дети приходят в университет и пользуются его благами в лабораториях и других кабинетах, тем самым погружаясь в процесс обучения и повышая интерес к будущей профессии.

Тульская область часто подчеркивает и гордится своими оружейными разработками и делами великих тульских конструкторов, которые необходимо передавать, развивать и продвигать. Региональное министерство образования позаботилось об этом и подписало соглашение с Центром образования №3 совместно с ТулГУ, администрацией города и Тульским оружейным заводом.

«Будущий физико-математический класс будет адресно готовиться не только к обучению в опорном вузе, но и получать образование под задачи предприятия. Таким образом, завод получит целевиков и закрепит часть школьников за регионом», — говорит проректор ТулГУ.

По мнению специалистов, упор сегодня делается на технические и естественно-научные специальности потому, что гуманитарные не нуждаются в пиаре. К примеру, в число лидеров по количеству заявлений в текущую приемную кампанию вошли направления Тульского государственного университета «Лечебное дело» (672 заявления), «Машиностроение» (409), «Информатика и вычислительная механика» (377). Кстати, самый высокий проходной бал в регионе был на «Журналистику» — 248. На втором месте оказался юридический факультет (244 балла).

Примечательно и то, что в Тульскую область стремятся абитуриенты из других российских регионов. В ТулГУ, к примеру, подали заявления выпускники из 58 субъектов, в том числе из Московской, Калужской, Орловской, Липецкой областей, Москвы, Приморского края, Республики Саха-Якутии, Сахалинской области, Республики Бурятии, Камчатского края, Ханты-Мансийского автономного округа. Эксперты это объясняют тем, что уровень образования в Туле находится в конкурентной среде с другими вузами ЦФО. В дальнейшем студенты смогут устроиться на предприятия области, количество которых растет за счет инвестиционной привлекательности области.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, на Всероссийском совещании с руководителями органов государственной власти субъектов РФ в сфере образования «Перспективы интеграции контрольно-надзорной деятельности и единой системы оценки качества образования» в Туле губернатор Алексей Дюмин напомнил, что «образование — это не только школы и вузы, но и современные творческие пространства»:

«Мы ориентированы на создание современных площадок, которые уже сегодня являются центрами притяжения современной молодежи. Наша основная задача — повышение качества образования».

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