Тула, , 18:56 — REGNUM

На этой неделе в Тульской области обсуждали национальные проекты вместе с российским правительством, активистами, предпринимателями. Специалисты говорят задействовать надо всех.

Также подсчитали средний класс региона. Кроме того, субъект признали одним из лучших в России по количеству так называемых «возвращенцев» из иностранных государств, а знаменитые тульские пряники будут отправлять в космос. Подробнее — в обзоре.

9 млрд рублей на нацроекты

Форум проектного управления Тульской области «Национальные проекты — горизонт 2024» принял индустриальный кластер «Октава». Инициативу высказал губернатор Алексей Дюмин — подчиненные поддержали. Оказывается, только в 2019 году регион на реализацию нацпроектов потратит 9 млрд рублей. Немалая сумма для 52 региональных программ.

В тульском правительстве признали, главное, чтобы люди видели результаты, а для этого нужна обратная связь. Председатель областного кабмина Валерий Шерин попросил экспертов, бизнес, активных общественных деятелей усилить взаимодействие с органами исполнительной власти и муниципалитетами.

«Мы должны объединить усилия всех уровней и ветвей власти, представителей общества и, конечно же, бизнеса — важнейшего партнера государства», — отметил первый заместитель губернатора.

Руководство Тульской области обратились к колледжам, техникумам и вузам, которые тоже должны сделать свой вклад в реализацию национальных проектов.

«Чтобы через несколько лет на наши предприятия, в наши школы, больницы, научные институты пришли специалисты с современными знаниями и квалификацией, готовые отвечать на самые сложные вызовы», — сказал Шерин.

По словам зампредседателя тульского правительства Григория Лаврухина, в первом полугодии регион достиг запланированных показателей по 41 региональному проекту. В четырех есть некритические отклонения, что составляет 3%. При этом уровень заключения контрактов составляет около 90% от годовых назначений.

В середине по среднему

Исследователи РИА Новостей посчитали долю среднего класса в российских регионах и пришли к выводу, что в Тульской области таких семей 11%. Это 46 место в рейтинге среди 85 субъектов РФ. Такой же показатель у Рязанской области.

Лидерами по доле среднего класса признаны Ямало-Ненецкий автономный округ (45,2%), Магаданская область (34,5%) и Чукотский автономный округ (33,8%). Москва в рейтинге заняла седьмую строчку (26,8%).

Худшие показатели у республик Северного Кавказа — Дагестана (2,9%), Чечни (2,5%) и Ингушетии (1,9%).

Составители рейтинга рассчитывали уровень среднего класса в российских регионах, исходя из данных Росстата за 2018 и 2019 годы

Под средним классом подразумевались семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи, при этом после ежемесячных выплат по кредитам на автомобиль и жилье для повседневных расходов у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточных минимумов на человека.

Туда, где ждут

Еще два года назад тульский губернатор Алексей Дюмин в своем послании поручил привлечь кадры по востребованным профессиям в регионе и улучшить демографическую ситуацию. Сегодня в области действует программа по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. За это время в регион приехали более 60 тысяч человек, а ежегодно Тульская область получает 6−8 тысяч заявлений от «возвращенцев».

Чаще всего вернуться на свою родину или родину предков хотят граждане Молдавии Украины, Армении, Азербайджана и Узбекистана.

«Приехать вместе с членами семьи хотели бы более 15 тыс. человек. 73% из них — граждане трудоспособного возраста, в частности швеи, воспитатели, токари, электросварщики. В 2018 году в регион переселились 11 тысяч человек. В этом году — уже 6 тыс. соотечественников», — доложил министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов.

Чиновник подчеркнул, что область в этом вопросе лидер не только в ЦФО, но и по стране. В 2019 году в Россию планируется принять более 66 тысяч соотечественников, из них в Тульскую область — более 8,5 тысяч.

«На реализацию программы регион получил субсидию в размере 23 млн рублей. В порядке софинансирования из бюджета региона выделено 8 млн рублей. Средства субсидии расходуются на предоставление адресных мер поддержки и временное жилищное обустройство соотечественников», — отметил Филиппов.

По прибытии иностранных граждан, пожелавших вернуться в Россию, размещают в общежитиях в Туле (200 мест) и в Плавске (70 мест). Этот вопрос курирует Центр временного размещения соотечественников.

Помимо этого регион работает над привлечением иностранной рабочей силы. В прошлом году в Тульскую область приехали 3,2 тысяч человек. Причем квалифицированные кадры здесь принимают вне квот, но только при отсутствии возможности трудоустройства на вакансию российского работника в срок более месяца. Стоимость патента для трудоустройства переселенцев из безвизовых стран в 2019 году составила 4173 рубля, в 2020-м увеличится до 4500 рублей.

Возрождение вытрезвителей

Вернуть вытрезвители на свою историческую родину хотят в Тульской области. Глава региона Алексей Дюмин подписал распоряжение «О принимаемых мерах в сфере профилактики рецидивной преступности». До 1 октября правительству поставили задачу изучить опыт других субъектов в вопросе возвращения специализированных учреждений.

Вытрезвители в России исчезли восемь лет назад, но в Госдуме и Минздраве решили, что этот опыт необходимо возродить. Раньше спецучреждения находились под контролем министерства внутренних дел, сегодня их открывают при условии государственно (или муниципально)-частного партнерства. Однако такие отношения четко сегодня нигде не прописаны и механизмы оплаты вызывают сомнения.

По данным опроса «Левада-центра». возвращение вытрезвителей поддерживают 80% россиян, не хотят этого — порядка 14%. Остальные 6% еще не определились.

Пряник, ты просто космос…

На кондитерской фабрике «Ясная поляна» на этой неделе испекли первую партию пряников (ее назвали уникальной), которую отправят на Международную космическую станцию.

В тульском правительстве подчеркнули, что идея принадлежит губернатору Дюмину, а воплощает проект в жизнь кабинет министров и Госкорпорация «Роскосмос».

Оригинальность тульской сладости состоит в том, что для нее специально разработали дизайн: на прянике изобразили самовар, стилизованный под спутник, устремляющийся к звездам.

«Дизайнеры и технологи кондитерской фабрики в кратчайшие сроки изготовили деревянную форму для выпечки 140-граммового лакомства. Пряник полностью ручной работы, по традиции тульских мастеров он содержит натуральный мед и фруктовую начинку», — уточнили на фабрике.

Первые тульские сладости доставят космонавтам на ракете-носителе «Союз-2.1а» 22 августа. В сентябре пряники вернутся в Тулу и займут место в производственном музее фабрики-производителя. В скором времени фабрика может выпускать космические пряники для поставки в магазины.