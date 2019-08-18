Екатеринбург, , 17:39 — REGNUM

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев встретился с экипажем самолёта А321 и поблагодарил их за профессионализм и выдержку и поздравил их с заслуженными наградами. Благодаря их действиям удалось спасти людей и избежать трагедии, это настоящий подвиг, констатировал глава региона.

Евгений Куйвашев Kremlin.ru

» И я искренне горжусь, что именно наши пилоты и экипаж именно «Уральских авиалиний» проявил такое мастерство», — подчеркнул губернатор.

Также напомним, что экипаж самолёта посетил футбольный матч между командами «Урал» и «Крылья Советов». Более 20 тыс. болельщиков приветствовали их стоя овациями. Командир корабля Дамир Юсупов ввёл мяч в игру.

Как сообщало РЕ, утром 15 августа самолёт А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» произвёл экстренную посадку на поле кукурузы под Жуковским в Московской области. При взлёте с аэропорта Жуковского в двигатели попали чайки. Двигатели заглохли и самолёт начал падать. Экипаж принял решение садиться в ручном режиме. Несмотря на полный бак топлива, удалось избежать жертв и пожара.

16 августа президент России Владимир Путин подписал указ о награждении экипажа самолёта. Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин получили звание Герой России. А старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий и бортпроводники Дмитрий Гончаренко, Надежда Вершинина, Алия Склякаева и Яна Ягодина получили ордена Мужества.