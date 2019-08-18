Сочи, Краснодарский край, 18 августа 2019, 16:30 — REGNUM
В Сочи скончался известный певец из Северной Осетии Аскер Махмудов, об этом 18 августа сообщает издание «Культуромания».
Народный артист Северной Осетии скончался накануне, 17 августа, ему было 72 года. Подробности смерти пока не сообщаются.
В последние годы Махмудов проживал в Сочи, но большая часть его артистической жизни прошла в Северной Осетии.
Напомним, артист получил известность благодаря хитам «город мой Орджоникидзе», а также композиции «Мадина», исполнявшейся на осетинском языке. Также Махмудов снимался в кино.
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