Сочи, Краснодарский край, , 16:30 — REGNUM

В Сочи скончался известный певец из Северной Осетии Аскер Махмудов, об этом 18 августа сообщает издание «Культуромания».

Гвоздика (cc) young_fellow

Народный артист Северной Осетии скончался накануне, 17 августа, ему было 72 года. Подробности смерти пока не сообщаются.

В последние годы Махмудов проживал в Сочи, но большая часть его артистической жизни прошла в Северной Осетии.

Напомним, артист получил известность благодаря хитам «город мой Орджоникидзе», а также композиции «Мадина», исполнявшейся на осетинском языке. Также Махмудов снимался в кино.

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