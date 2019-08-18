Лондон, , 15:40 — REGNUM

Численность львов, живущих на территории Африки в естественных условиях дикой природы, сократилась до 22 509 особей. Об этом говорится в отчете британского исследовательского отдела по охране дикой природы Оксфордского университета.

По словам ученых, в Африке дикие львы исчезли с 95% своего исторического ареала обитания. При этом в Малави осталось всего пять диких львов, в Анголе — 25, в Руанде — 22, Нигерии — 30.

Наибольшая численность диких львов сохраняется в Танзании (8 176), ЮАР (2 070), Кении (1 825), Зимбабве (1 709), Мозамбике (1 295) и Замбии (1 095), передаёт 702 Talk Radio.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно докладу Африканской сети по защите животных, популяция ослов в Кении стремительно сокращается. Животные сталкиваются с «неизбежным вымиранием».

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