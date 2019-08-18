Екатеринбург,
18 августа 2019, 16:25 — REGNUM
Екатеринбург торжественно отметил своё 296-летие. 17 августа площадки дня города посетили 1 млн 200 тыс. человек — как местных жителей, так и гостей.
Оркестры на официальном открытии дня города
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Люди в Историческом сквере (слева). Люди в Историческом сквере (справа)
Выставка ретро-автомобилей, Владимир Шахрин и его «Москвич»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Выставка ретро-автомобилей, Владимир Шахрин и его «Москвич»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Выставка ретро-автомобилей
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Выставка ретро-автомобилей
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Выставка ретро-автомобилей
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Выставка ретро-автомобилей
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Выставка ретро-автомобилей
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Выставка ретро-автомобилей
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Выставка ретро-автомобилей
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Выставка ретро-автомобилей
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Выступление «Феномен А»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Делегация из почётных гостей отправилась на осмотр площадок
Алексей Колчин © ИА REGNUM
День города в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
День города в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
День города в Екатеринбурге (слева). День города в Екатеринбурге (справа)
День города в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Программа как всегда была насыщенная. Это и поднятие флага города, и городская свадьба, и выставка ретро-автомобилей, и концерты, и т.д. Завершился праздник салютом.
Оркестры на официальном открытии дня города (слева). Оркестры на официальном открытии дня города (справа)
Оркестры на официальном открытии дня города (слева). Оркестры на официальном открытии дня города (справа)
День города в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
День города в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
День города в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
День города в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
День города в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
День города в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
День города в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
День города в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Фестиваль театров
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Фестиваль театров (слева). Рота почётного караула на церемонии возложения цветов (справа)
Фестиваль театров
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Фестиваль театров
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Фестиваль театров
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Фестиваль театров
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Флаг Дня города
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Флаг Дня города
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Церемония открытия праздничных мероприятий
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Церемония открытия праздничных мероприятий
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Экстрим-шоу в Историческом сквере
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Экстрим-шоу в Историческом сквере
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Экстрим-шоу в Историческом сквере
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Экстрим-шоу в Историческом сквере
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Экстрим-шоу в Историческом сквере
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Экстрим-шоу в Историческом сквере
Алексей Колчин © ИА REGNUM
День города в Екатеринбурге (слева). День города в Екатеринбурге (справа)
Погода разочаровала, в хорошем смысле этого слова. .Часто на середину августа в городе и окрестностях приходятся дожди, но в этот раз было по-летнему жарко. А вот в самом дне города некоторые горожане разочаровались всерьёз. Их не устроило то, что на основных площадках не было выступлений некоторых звёзд эстрады.
Концерт уральской группы «Чайф»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Концерт уральской группы «Чайф»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Концерт уральской группы «Чайф»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Концерт уральской группы «Чайф»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Концерт уральской группы «Чайф» (слева). Концерт уральской группы «Чайф» (справа)
День города в Екатеринбурге (слева). День города в Екатеринбурге (справа)
Праздничный фейерверк по завершению Дня города
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Праздничный фейерверк по завершению Дня города
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Праздничный фейерверк по завершению Дня города
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Праздничный фейерверк по завершению Дня города
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Праздничный фейерверк по завершению Дня города
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Праздничный фейерверк по завершению Дня города
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Праздничный фейерверк по завершению Дня города
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Праздничный фейерверк по завершению Дня города
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Праздничный фейерверк по завершению Дня города
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Праздничный фейерверк по завершению Дня города
Алексей Колчин © ИА REGNUM