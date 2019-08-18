18 августа 2019 | Время чтения 1 мин

Екатеринбург, , 16:25 — REGNUM

Екатеринбург торжественно отметил своё 296-летие. 17 августа площадки дня города посетили 1 млн 200 тыс. человек — как местных жителей, так и гостей.

Оркестры на официальном открытии дня города Алексей Колчин © ИА REGNUM

Люди в Историческом сквере (слева). Люди в Историческом сквере (справа)

Выставка ретро-автомобилей, Владимир Шахрин и его «Москвич» Алексей Колчин © ИА REGNUM Выставка ретро-автомобилей, Владимир Шахрин и его «Москвич» Алексей Колчин © ИА REGNUM Выставка ретро-автомобилей Алексей Колчин © ИА REGNUM Выставка ретро-автомобилей Алексей Колчин © ИА REGNUM Выставка ретро-автомобилей Алексей Колчин © ИА REGNUM Выставка ретро-автомобилей Алексей Колчин © ИА REGNUM Выставка ретро-автомобилей Алексей Колчин © ИА REGNUM Выставка ретро-автомобилей Алексей Колчин © ИА REGNUM Выставка ретро-автомобилей Алексей Колчин © ИА REGNUM Выставка ретро-автомобилей Алексей Колчин © ИА REGNUM Выступление «Феномен А» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Делегация из почётных гостей отправилась на осмотр площадок Алексей Колчин © ИА REGNUM День города в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM День города в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM

День города в Екатеринбурге (слева). День города в Екатеринбурге (справа)

День города в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM

Программа как всегда была насыщенная. Это и поднятие флага города, и городская свадьба, и выставка ретро-автомобилей, и концерты, и т.д. Завершился праздник салютом.

Оркестры на официальном открытии дня города (слева). Оркестры на официальном открытии дня города (справа)

Оркестры на официальном открытии дня города (слева). Оркестры на официальном открытии дня города (справа)

День города в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM День города в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM День города в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM День города в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM День города в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM День города в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM День города в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM День города в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM

Фестиваль театров Алексей Колчин © ИА REGNUM

Фестиваль театров (слева). Рота почётного караула на церемонии возложения цветов (справа)

Фестиваль театров Алексей Колчин © ИА REGNUM Фестиваль театров Алексей Колчин © ИА REGNUM Фестиваль театров Алексей Колчин © ИА REGNUM Фестиваль театров Алексей Колчин © ИА REGNUM Флаг Дня города Алексей Колчин © ИА REGNUM Флаг Дня города Алексей Колчин © ИА REGNUM Церемония открытия праздничных мероприятий Алексей Колчин © ИА REGNUM Церемония открытия праздничных мероприятий Алексей Колчин © ИА REGNUM Экстрим-шоу в Историческом сквере Алексей Колчин © ИА REGNUM

Экстрим-шоу в Историческом сквере Алексей Колчин © ИА REGNUM

Экстрим-шоу в Историческом сквере Алексей Колчин © ИА REGNUM Экстрим-шоу в Историческом сквере Алексей Колчин © ИА REGNUM Экстрим-шоу в Историческом сквере Алексей Колчин © ИА REGNUM Экстрим-шоу в Историческом сквере Алексей Колчин © ИА REGNUM

День города в Екатеринбурге (слева). День города в Екатеринбурге (справа)

Погода разочаровала, в хорошем смысле этого слова. .Часто на середину августа в городе и окрестностях приходятся дожди, но в этот раз было по-летнему жарко. А вот в самом дне города некоторые горожане разочаровались всерьёз. Их не устроило то, что на основных площадках не было выступлений некоторых звёзд эстрады.

Концерт уральской группы «Чайф» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Концерт уральской группы «Чайф» Алексей Колчин © ИА REGNUM Концерт уральской группы «Чайф» Алексей Колчин © ИА REGNUM Концерт уральской группы «Чайф» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Концерт уральской группы «Чайф» (слева). Концерт уральской группы «Чайф» (справа)

День города в Екатеринбурге (слева). День города в Екатеринбурге (справа)

Праздничный фейерверк по завершению Дня города Алексей Колчин © ИА REGNUM

Праздничный фейерверк по завершению Дня города Алексей Колчин © ИА REGNUM

Праздничный фейерверк по завершению Дня города Алексей Колчин © ИА REGNUM Праздничный фейерверк по завершению Дня города Алексей Колчин © ИА REGNUM Праздничный фейерверк по завершению Дня города Алексей Колчин © ИА REGNUM Праздничный фейерверк по завершению Дня города Алексей Колчин © ИА REGNUM Праздничный фейерверк по завершению Дня города Алексей Колчин © ИА REGNUM Праздничный фейерверк по завершению Дня города Алексей Колчин © ИА REGNUM Праздничный фейерверк по завершению Дня города Алексей Колчин © ИА REGNUM