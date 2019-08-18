Саратов, , 13:28 — REGNUM

В новом саратовском аэропорту «Гагарин» сегодня, 18 августа, приземлился первый рейс.

Официальное открытие новой воздушной гавани должно состоятся 20 августа. Но сегодня в терминале аэропорта пройдет совещание, в котором примет участие председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин.

Именно Володин прилетел первым рейсом. Как ранее сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе председатель Госдумы уже был в Саратове и проверял готовность аэропорта.

Напомним, что новый аэропорт «Гагарин» будет принимать все типы самолетов при любой погоде. Дело в том, что старый аэропорт «Саратова» расположен в черте города и на возвышенности. Из-за этого посадка самолетов часто была затруднена по причине туманов.

Старый аэропорт станет музеем космонавтики.