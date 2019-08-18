Саратов, 18 августа 2019, 13:28 — REGNUM
В новом саратовском аэропорту «Гагарин» сегодня, 18 августа, приземлился первый рейс.
Официальное открытие новой воздушной гавани должно состоятся 20 августа. Но сегодня в терминале аэропорта пройдет совещание, в котором примет участие председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин.
Именно Володин прилетел первым рейсом. Как ранее сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе председатель Госдумы уже был в Саратове и проверял готовность аэропорта.
Напомним, что новый аэропорт «Гагарин» будет принимать все типы самолетов при любой погоде. Дело в том, что старый аэропорт «Саратова» расположен в черте города и на возвышенности. Из-за этого посадка самолетов часто была затруднена по причине туманов.
Старый аэропорт станет музеем космонавтики.