Мале, , 11:54 — REGNUM

Известная актриса Кристина Асмум поделилась с поклонниками бедами, обрушившимися на нее во время отпуска на Мальдивах, об этом 18 августа она рассказала на своей странице в Instagram.

Кристина Асмум Instagram.com/asmuskristina

«Впервые капитально сгорела, очень сильно порезалась о коралл, заболела, поправилась на 5 кг. — короче, отпуск удался» Кристина Асмум

Поклонники Асмус принялись разглядывать фотографии своего кумира в поисках лишних 5 кг, однако им так и не удалось их обнаружить. Тем, кому это удалось сделать заключили, что причиной тому стало отсутствие супруга актрисы Гарика Харламова на отпуске.

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