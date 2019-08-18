Мале, 18 августа 2019, 11:54 — REGNUM
Известная актриса Кристина Асмум поделилась с поклонниками бедами, обрушившимися на нее во время отпуска на Мальдивах, об этом 18 августа она рассказала на своей странице в Instagram.
Поклонники Асмус принялись разглядывать фотографии своего кумира в поисках лишних 5 кг, однако им так и не удалось их обнаружить. Тем, кому это удалось сделать заключили, что причиной тому стало отсутствие супруга актрисы Гарика Харламова на отпуске.
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