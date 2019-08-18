Афины , , 11:43 — REGNUM

Известная певица Полина Гагарина опубликовала фотографию своей матери в 20-летнем возрасте, соответствующее изображение было размещено 17 августа на странице артистке в социальной сети Instagram.

«Это моя мама! Ей здесь 20 лет, она в Греции и она настоящая кинозвезда» , — подчеркнула Гагарина, отметив таким образом день рождение своей матери.

Певица утверждает, что спустя годы ее мама выглядит ничуть не хуже, в качестве доказательства Гагарина пообещала позднее выложить совместную с ней фотографию.

Напомним, российская исполнительница Полина Гагарина получила известность благодаря победе на шоу «Фабрика звезд-2», в 2015 году представляла Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение», где заняла второе место.

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