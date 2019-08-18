Москва, , 10:57 — REGNUM

Исследователи Аналитического центра НАФИ провели социологическое исследование, целью которого было выяснить отношение граждан России к новшествам в сфере медицины, об этом 18 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Порядка 57% респондентов хотели бы носить на руке умные часы, позволяющие следить за функционированием организма и передавать соответствующие данные врачам.

Примечательно, что 56% опрошенных не доверяют телемедицине, 79% граждан негативно относятся к генно-модифицированным продуктам и не планируют их покупать.

Эксперты НАФИ убеждены, что подобное явление временное и оно подвергнется корректировке, если в будущем возникнет продовольственная проблема.

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