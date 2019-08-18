Москва, , 10:26 — REGNUM

Около 23% от месячной нормы осадков выпало в Москве за прошедшие сутки. Об этом 18 августа сообщил журналистам ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Леус пояснил, что в разных районах Москвы выпало за сутки разное количество осадков. В районе ВДНХ за сутки было зафиксировано выпадение 6,1 миллиметра осадков, а в Бутово выпало больше всего осадков — 18 мм за сутки, что и составило 23% от месячной нормы.

Также специалист рассказал, что в Московской области в Железнодорожном выпало 23 миллиметра осадков, в Кашире — 24 мм. Больше всего осадков было отмечено за сутки в Воскресенске — 29 мм.

Ранее ИА REGNUM сообщало о прогнозе погоды в Москве на 18 августа.

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