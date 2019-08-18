Екатеринбург, , 10:05 — REGNUM

Коммунальщики вывезли с улиц Екатеринбурга около 450 кубометров мусора после окончания мероприятий, посвящённых Дню города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На улицах всю ночь работало два звена техники, в каждом было по 12 единиц. Всего были задействованы 173 человека и 41 единица техники.

Как сообщало ИА REGNUM, праздник прошёл 17 августа. Мероприятия в честь 296-летия Екатеринбурга посетили 1 млн 200 тыс. человек.

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