Киев, , 08:10 — REGNUM

Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев высоко оценил подвиг российских летчиков, посадивших самолет А321 на кукурузном поле в Подмосковье, об этом 17 августа он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Для нормальных людей, у горя и радости не бывает национальности и других привязок. И героизм такая же категория. Ты просто гордишься людьми, совершившими подвиг. Уважаешь их за то, что не струсили и просто смогли. Чтишь за спасённые жизни. Молодцы» Евгений Мураев

Напомним, 15 августа пилоты самолета А321 «Уральских авиалиний» были вынуждены совершить экстренную посадку недалеко от деревни Рыбинское. Лайнер приземлился прямо на кукурузном поле.

Причиной неисправности стала стая птиц, попавшая в двигатель самолета. В результате высокого профессионализма летчиков, удалось избежать жертв. Легкие травмы получили 76 человек.

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