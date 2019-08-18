Екатеринбург, 18 августа 2019, 07:18 — REGNUM
В Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург-Арена» болельщики стоя приветствовали экипаж самолёта А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», севшего в поле кукурузы возле подмосковного Жуковского. Стадион буквально взорвался аплодисментами, сообщают очевидцы.
В матче встретились футбольные команды «Урал» и «Крылья Советов». На открытие игры и были приглашены герои, которые спасли более двух сотен человек.
Как сообщало ИА REGNUM, аварийная посадка произошла утром 15 августа. Несмотря на полные баки горючего пилотам удалось посадить самолёт и не допустить пожара и жертв.
Командир корабля Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин стали Героями России. А пятеро бортпроводников получили ордена Мужества.