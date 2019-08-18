Тюмень, , 08:11 — REGNUM

Пассажирам рейса Москва — Тюмень авиакомпании «ЮТэйр» периодически не хватает мест в самолёте. Виной тому практика сверхбронирования мест, или так называемый овербукинг, считают пострадавшие. Об этом они сообщили порталу 72.ru.

К примеру, на рейс 15 августа «Москва-Тюмень» данной авиакомпании было продано больше билетов, чем мест в воздушном судне. И 14 пассажиров не смогли улететь.

«В качестве компенсации нам дали скидку две тысячи рублей на новый билет», — рассказывает пассажирка Наталья Н.

В июле тюменец Роман Н. также попал впросак на рейсе Тюмень-Москва авиакомпании «ЮТэйр». На рейс, по его словам, не попали тогда пять человек.

«Регистрация на рейс начинается за сутки до посадки, но сайт вечно выдавал ошибку. Потом уже в аэропорту нам говорят, что мест не хватает. Пришлось задержаться на сутки в Москве. Благо оплатили такси до места, где мы жили, и дали 500 рублей на питание на каждого. Люди были возмущены. Один мужчина кричал, что готов заплатить 70 тысяч, так как ему лететь надо», — сообщает Роман.

Пресс-служба авиакомпании «ЮТэйр» ситуацию с овербукингом пока не прокомментировала.

Отметим, что в 2017 году за овербукинг авиакомпанию «ЮТэйр» оштрафовала Уральская транспортная прокуратура на 30 тысяч рублей.

Овербукинг — практика авиакомпаний, когда продают больше билетов, чем в самолете наличествует мест. Авиакомпании делают это для того, чтобы обезопасить себя от потери денег и «перевозки воздуха» в случае, если некоторые пассажиры в последний момент откажутся от поездки или опоздают на рейс.

Авиакомпания «ЮТэйр» входит в топ-5 российских авиаперевозчиков. Летает по 150 направлениям, более 60 из которых доступны только пассажирам «ЮТэйр». Владельцами авиакомпании являются Ханты-Мансийский автономный округ — 38,828%, Тюменская область — 8,441%, сургутская компания «АК-ИНВЕСТ» — 50,112%.

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