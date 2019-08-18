Москва, , 00:00 — REGNUM

Строительство транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Рязанская» в Москве планируется окончить в 2020 году. Об этом 17 августа сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на первого заместителя генерального директора по девелопменту АО «Мосинжпроект» Альберта Суниева.

«Сегодня начаты работы подземной части коммерческого узла. Задача до конца года построить монолит с фасадами и в следующем году вести в эксплуатацию и в том числе для обслуживания пассажиров», — заявил Суниев.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин назвал новый ТПУ знаковым строительным объектом для столицы. Концепция развития территории предполагает организацию площади с постаментом, символизирующим «место встречи» Московского центрального кольца (МЦК) и Большой кольцевой линии (БКЛ).

«У нас вообще эта станция знаковая. Потому что здесь будет крупнейший ТПУ не только в Москве, но и в Европе», — отметил чиновник.

Напомним, строительство ТПУ «Рязанская» позволит горожанам и гостям города получить доступ к двум линиям метро, Московскому центральному кольцу (МЦК), радиальной железной дороге и наземному городскому транспорту.

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