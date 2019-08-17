В калужской Жиздре установили стелу «Город воинской доблести»/

Жиздра, Калужская область, 17 августа 2019, 23:21 — REGNUM
Церемония открытия памятной стелы «Город воинской доблести» состоялась в Жиздре Калужской области. Мероприятие было приурочено к 76-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе по взаимодействию со СМИ и информационному обеспечению аппарата регионального Законодательного собрания. С 2013 года почетного звания «Город воинской доблести» удостоены семь городов калужского региона.
Почётное звание «Город воинской доблести» Жиздре, одному из старейших городов Калужской области было присвоено в марте 2018 года за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками Отечества в сражениях, проходивших в годы минувшей войны. На территории Жиздринского района в 1943 году шли тяжелейшие бои. Тысячи бойцов и командиров Красной Армии полегли на жиздринской земле.