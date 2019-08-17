Жиздра, Калужская область, , 23:21 — REGNUM

Церемония открытия памятной стелы «Город воинской доблести» состоялась в Жиздре Калужской области. Мероприятие было приурочено к 76-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе по взаимодействию со СМИ и информационному обеспечению аппарата регионального Законодательного собрания. С 2013 года почетного звания «Город воинской доблести» удостоены семь городов калужского региона.

В калужской Жиздре установили стелу «Город воинской доблести»/ Zskaluga.ru

«Стране был нанесен сильнейший удар, сильнейший удар был нанесен Жиздринскому району. Но район от него оправился. Здесь на территории района в живых осталось всего четыре ветерана Великой Отечественной войны. Но память о погибших воинах живет в наших сердцах, и Жиздра помнит о них. 46 обелисков на территории района, почти 10 тысяч похороненных воинов», — сказал первый заместитель председателя Законодательного собрания области Александр Ефремов.

Почётное звание «Город воинской доблести» Жиздре, одному из старейших городов Калужской области было присвоено в марте 2018 года за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками Отечества в сражениях, проходивших в годы минувшей войны. На территории Жиздринского района в 1943 году шли тяжелейшие бои. Тысячи бойцов и командиров Красной Армии полегли на жиздринской земле.