п.г.т. Ракитное, , 22:54 — REGNUM

Делегация из Южной Осетии посетила Ракитянский район Белгородской области. Основной целью визита было знакомство с реализацией проекта «Управление здоровьем», сообщает 17 августа югоосетинское ИА «Рес».

Проект действует с 2018 года и призван изменить существующую в области систему здравоохранения, усилить профилактику и модернизировать работу медучреждений на первичном уровне. В Белгородской области в рамках проекта появились центры управления здоровьем, офисы семейного врача и социальные институты «Школы здоровья».

Делегацию медиков Южной Осетии возглавил министр здравоохранения и социального развития республики Георгий Тотчиев. Гости посетили Вышнепенский и Бобравский офисы семейного врача и поликлинику Ракитянской ЦРБ. Георгий Тотчиев отметил, что в Южной Осетии воспользуются разработками российских коллег в области здравоохранения.