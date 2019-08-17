Москва, , 22:45 — REGNUM

В «Российских железных дорогах» (РЖД) приняли решение продлить прямое пассажирское сообщение между Москвой и Сортавалой, расположенным в Карелии, до начала декабря 2019 года. Об этом 16 августа сообщил журналистам заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов.

Железная дорога Антон Привальский © ИА Красная Весна

Маршрут был продлён до зимнего графика в связи с его популярностью у пассажиров. По словам Пегова, в РЖД сейчас решается вопрос о следовании поездов в Сортавалу из Москвы через Санкт-Петербург, а далее до Петрозаводска.

«Хотим попробовать это сделать на новогодние праздники. С нового графика, который будет вводиться в декабре. Чтобы все могли поехать и посмотреть зимнюю Карелию», — заявил заместитель генерального директора.

Напомним, маршрут прямого железнодорожного сообщения между Москвой и Сортавалой был введен в июле 2019 года. Заявленная ранее дата окончания следования поездов через этот населенный пункт — 9 сентября.

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