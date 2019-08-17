Лондон, , 20:51 — REGNUM

Учёные разработали спортивный костюм из ткани, пропитанной бактериями нормальной микрофлоры кожи, который уменьшает неприятный запах. Об этом 16 августа сообщает Newsweek.

Выпускница лондонского Центрального университета Святого Мартина дизайнер Рози Бродхед и бельгийский микробиолог Крис Каллеварт из Гентского университета пропитали спортивный комбинезон живыми здоровыми пробиотическими бактериями, которые активируются потом. Это уменьшает запах тела, бактерии также стимулируют обновление клеток и улучшают иммунную систему. Разработчики отмечают, что одержимость чистотой современного человека мешает здоровым бактериям выживать на коже. Костюм Skin II исправляет микробиоту кожи.

Новая технология является также альтернативой пропитки тканей химическими антибактериальными веществами. Кроме этого, дезодорирующий эффект пробиотиков сокращает время стирки. Разработчики намерены наладить линию спортивной одежды, созданной по этой технологии.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что эксперимент сотрудников Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) показал, что регулярное употребление кисломолочных продуктов с пробиотиками оказывает положительное воздействие на кишечную микрофлору.

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