Бристоль, Великобритания, , 19:14 — REGNUM

В Великобритании на 87-м году жизни скончался режиссер-мультипликатор фильма «Кто подставил кролика Роджера» Ричард Уильямс. Об этом сообщает телерадиокомпания ВВС со ссылкой на представителей его семьи.

Трагедия произошла в пятницу, 16 августа, в Бристоле.

«Уильямс умер в своем доме в Бристоле в пятницу», — говорится в сообщении родственников.

Известно, что режиссёр Уильямс, который родился в Торонто, переехал в Великобританию в 1950-х годах. Он был трижды удостоен премии «Оскар» и дважды был обладателем кинонаграды Bafta.

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