Ермолино, , 18:45 — REGNUM

Церемония открытия монумента военно-транспортного самолета Ан-12 состоялось на аэродроме авиационного полка Росгвардии в городе Ермолино Калужской области, сообщили 17 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

Самолёт установили на специально подготовленной площадке на северном въезде в Ермолино вблизи аэродрома. В перспективе у монумента появится сквер, где жители и гости города смогут сфотографироваться на память, а для военнослужащих и ветеранов армейской авиации достопримечательность может стать местом встречи с боевыми товарищами.

«Самолёт Ан-12 активно применялся в военных целях, в чрезвычайных ситуациях, для переброски военной техники и личного состава, а также для пассажирских и грузовых перевозок, поиска и спасения космических объектов, экипажей пилотируемых космических кораблей и воздушных судов, терпящих бедствие. Он стал локомотивом развития ВВС СССР», — сказал на торжественном митинге заместитель начальника Главного управления авиации федеральной службы войск национальной гвардии РФ, заслуженный военный лётчик России генерал-майор Дмитрий Костюнин.

Сегодня на вооружении авиации Росгвардии находятся самолёты Ту-154, Ту-134, Ил-76, Як-40, Як-42, Ан-12, Ан-26, Ан-72, отечественные вертолеты Ми-8, Ми-24, Ми-26, Ка-226, «Ансат». Кроме того, эксплуатируются комплексы высотного наблюдения на базе привязных аэростатов. За проявленные мужество и героизм более 750 летчиков войск правопорядка награждены государственными наградами, в том числе и высшим званием Героя Российской Федерации.